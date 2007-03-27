Премьер возвращается в Киев

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завершил визит в Брюссель и возвращается в Киев.

Как сообщал УНИАН, сегодня украинский премьер провел встречи с президентом Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ, Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ, президентом Европарламента Хансом-Герстом ПОТТЕРИНГОМ, а также принял участие в открытии выставки «Неизвестный геноцид» в Европарламенте, посвященной Голодомору в Украине 1932-1933 годов.

Украинский премьер также провел полуторачасовую дискуссию с членами комитета Европарламента по вопросам иностранных дел.

Кроме того, в ходе визита был подписан Протокол к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Европейскими Содружествами и их государствами-членами (СПС) о присоединении Республики Болгария и Румынии к СПС, а также Соглашение между Украиной и ЕС о торговле текстильными изделиями.