Россия опять зазывает Украину в Единое экономическое пространство

Состояние российско-украинских отношений "проецируется на процессы на всем пространстве СНГ и на европейском континенте в целом".

Об этом говорится в обзоре внешней политики России Министерства иностранных дел РФ, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Россия "стремится к углублению связей с Украиной на основе принципов добрососедства, прагматизма и взаимной выгоды. Уникальным механизмом реализации этой цели является межгосударственная комиссия во главе с Президентами двух стран".

В обзоре подчеркивается, что интересам укрепления интеграционных процессов между Россией, Украиной и Беларусью отвечало бы "полноформатное участие Украины в формировании Единого экономического пространства". В документе указывается, что "это соответствовало бы современным реалиям развития мировой экономики, вписывалось бы в контекст процесса глобализации мировых хозяйственных связей".

С Беларусью достигнут "наиболее высокий в СНГ уровень политической и экономической интеграции", а в дальнейших отношениях "приоритетное значение приобретает формирование Единого экономического пространства", участником которого станут страны-соседи. "Осуществляемый в этом контексте поэтапный переход в двусторонних отношениях на универсальные рыночные принципы, - говорится в обзоре, - создает условия для выведения российско-белорусского взаимодействия на качественно новый уровень и будет способствовать поиску оптимальной модели строительства Союзного государства».