Баррозу не хочет игнорировать отношения с Украиной

Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ еще раз подчеркивает, что будущее отношений с Украиной нельзя предвидеть заранее.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня после встречи с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, отвечая на вопрос журналистов о возможности членства Украины в ЕС.

«Мы не можем ничего предвидеть заранее сейчас. Но понятно, что обе стороны должны многое сделать», - сказал президент Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что сейчас Украина и ЕС начали подготовку нового усиленного соглашения, которое предусматривает значительное усиление сотрудничества, а также создание зоны свободной торговли.

При этом Ж.БАРРОЗУ отдельно подчеркнул, что зона свободной торговли с применением всех соответствующих инструментов может быть создана только после вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

Он также подчеркнул, что зона свободной торговли - это лишь часть соглашения.