Чавес даст Лукашенко нефть в обмен на сгущенку

Уго Чавес выделит Белоруссии нефтеносные зоны с развитой инфраструктурой, на которых можно будет добывать до двух миллионов тонн нефти в год. Как сообщает белорусское информагентство "БелТА", об этом президент Венесуэлы заявил в ходе переговоров с госсекретарем Совета Безопасности Республики Беларусь Виктором Шейманом.

В результате переговоров, прошедших в Каракасе с 19 по 25 марта, между двумя государствами было подписано 22 соглашения в сфере политического, торгово-экономического, военного и военно-технического сотрудничества. В частности, достигнуты договоренности о создании ряда совместных предприятий и сборочных производств, поставках в Венесуэлу продукции автомобильного и тракторного заводов Минска, молочного оборудования и сельскохозяйственной техники.

Подписано соглашение о газификации ряда населенных пунктов и городов Венесуэлы и строительстве в районе Каракаса силами белорусских строителей и специалистов жилого городка на пять тысяч квартир, а также меморандум о создании двустороннего инвестиционного фонда и совместного банка.

Кроме того, Белоруссия наладит поставки в Латинскую Америку продуктов питания. Как заявил участвовавший в переговорах замминистра сельского хозяйства Василий Павловский, в настоящее время в Венесуэле создается государственный резерв продовольственных ресурсов, поэтому там особенно заинтересованы в поставках сгущенного молока, мясной тушенки и сухого молока.

В текущем году парламент Венесуэлы ратифицировал соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Белоруссией, предусматривающее поставки белорусской стороной вооружений для сухопутных сил, военной авиации и ПВО.

Лента.ру