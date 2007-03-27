На авиабазе НАТО в Германии российские летчики полетали на боевых F-16

Во время посещения авиабаз НАТО Шпангдалем и Рамштайн в Германии российские летчики совершили полеты на самолетах F-16, сообщил РИА Новости помощник Главкома ВВС РФ по информационному обеспечению полковник Александр Дробышевский.

"Полеты на самолетах F-16 были совершены во время рабочей поездки официальной делегации Главного командования ВВС России на авиабазу Шпангдалем и Рамштайн в Германии", - сказал Дробышевский.

"Для российских летчиков пилотирование F-16 не вызывает никаких сложностей", - добавил собеседник агентства.

По его словам, полеты на F-16 в частности, совершили начальник авиации - замглавкома ВВС РФ по авиации генерал-полковник Александр Зелин и начальник Липецкого авиацентра генерал майор Александр Харчевский.

"Кроме того, российские генералы и офицеры ознакомилась с жизнедеятельностью, тыловым обеспечением и проведением полетов военнослужащих ВВС США находящихся в Европе", - отметил представитель ВВС.

Затем российская делегация ознакомилась с тренажерной базой, и также совершила учебные виртуальные полеты на самолете А-10А.

По словам Дробышевского, поездка в Германию состоялась по приглашению командующего ВВС США в Европе генерала Уильима Хоббинса.

РИА "Новости"