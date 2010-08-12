Сегодня исполняется 10 лет со дня гибели подлодки "Курск"

Сегодня исполняется 10 лет со дня гибели в водах Баренцева моря атомной подводной лодки "Курск".

В нескольких городах России пройдут памятные мероприятия, передает Радио «Свобода». На всех боевых кораблях, в воинских частях и военно-морских учебных заведениях память погибших подводников почтят минутой молчания, - сообщили в ВМФ России.

«Курск» затонул во время учений в Баренцевом море 12 августа 2000 года. На борту подлодки находились 118 членов экипажа, все они погибли. Согласно официальной версии, причиной катастрофы стал взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины. Генеральная прокуратура РФ закрыла уголовное дело по гибели атомохода "Курск" за отсутствием состава преступления. АПЛ была поднята со дна моря в июне 2002 года.

Около десяти офицеров и мичманов на борту атомной подлодки "Курск" были родом из Украины, в частности из Луганска, Днепропетровска, Севастополя, Киевской, Донецкой и Одесской областей. Из 118 членов экипажа атомохода 18 кровными и житейскими узами были связаны с Севастополем.