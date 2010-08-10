В России рейтинги Путина и Медведева поставили антирекорд (опросы)

Фонд "Общественное мнение" (ФОМ), "Левада-центр" и ВЦИОМ, по данным на 1 августа, зафиксировали рекордное снижение рейтингов доверия к Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ и премьер-министру Владимиру ПУТИНУ. Об этом пишут "Ведомости".

По данным ФОМ, поддержка Д.МЕДВЕДЕВА снизилась с 62 до 52 процентов. Что же касается В.ПУТИНА, то ему, по данным фонда, доверяют столько же россиян, сколько в июне - 61 процент. Для премьера это минимальный показатель за последние четыре года.

По версии "Левада-центра", рейтинг доверия Д.МЕДВЕДЕВА упал с 39 до 38 процентов, а В.ПУТИНА - с 48 до 44 процентов.

Данные ВЦИОМ свидетельствуют о той же тенденции: рейтинг Президента опустился с 44 до 39 процентов, а премьер-министра - с 53 до 47 процентов.

Большинство аналитиков склоняется к тому, что из-за аномальной жары и неубедительных действий властей по ликвидации пожаров рейтинг правящего тандема упадет еще ниже. Вышеприведенные данные не включают в себя раздражение жителей РФ в полной мере, считают эксперты.

Единственным, кто дал "Ведомостям" оптимистичный комментарий по поводу перспектив отношений между россиянами и властью, стал заместитель руководителя исполкома "Единой России" Алексей ЧАДАЕВ. Он считает, что люди в критической ситуации сплотятся вокруг тандема и дальнейшего обвала рейтингов президента и премьера не будет.