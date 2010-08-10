В Варшаве опять произошло столкновение из-за креста

В польской столице в ночь на вторник произошло очередное столкновение между защитниками креста возле Канцелярии Президента Польши и их противниками.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, ночная акция за перенесение креста, поставленного польскими пластунами в память о погибших в Смоленской катастрофе, была организована через интернет.

Словесные перепалки и толкотня возникли между некоторыми участниками акции с людьми, которые дежурят возле креста, чтобы не допустить его перенесения в другое место.

Организатор акции Доминик ТАРАС сказал журналистам, что заданием акции было продемонстрировать, что в Польше, которая теоретически является государством права, не придерживаются законов.

Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что властям не удалось в начале августа перенести, согласно договоренностям, поставленный крест в другое место.

„Цирк удался. Люди пришли с транспарантами, очень хорошие лозунги были объявлены”, - процитировала его слова TVN24.

Среди лозунгов, которые держали, главным образом, молодые люди: ”Использование креста в политической борьбе - это дело дьявола. Ярослав КАЧИНСКИЙ, опомнись” „Развалить дворец, потому что закрывает крест” „Крест в костел, Польша является светским государством, уважаем Конституцию” „Хотим круг вместо креста”.

По данным полиции, в ночной акции, которая длилась до часа ночи, и в которой приняли участие несколько тысяч человек, не было зафиксировано серьезных инцидентов.

По данным медиа, лишь шесть человек, которые вели себя агрессивно, было доставлены в вытрезвитель.

«Защитники» креста, которые требуют сначала поставить памятную табличку возле канцелярии в память о погибших в Смоленской авиакатастрофе, во время акции молились и пели песни.

Справка УНИАН. Крест в память о жертвах Смоленской трагедии, в которой погибли 96 польских граждан, в том числе Президент Польши Лех Качинский, возле президентской канцелярии поставили польские пластуны сразу после катастрофы.

3 августа власти пытались перенести крест в костел святой Анны в Варшаве, но группа людей не допустила этого: были столкновения с полицией, которая в то же время не стала применять силу для перенесения креста.