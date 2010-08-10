В России сгорело 1990 домов

09:17, 10 августа 2010
Мир
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1824 семьи остались без крова

В России в результате лесных пожаров сгорело 1990 домов в 147 населенных пунктах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил министр регионального развития РФ Виктор БАСАРГИН вчера на заседании президиума правительства России.

«В настоящее время насчитывается 1824 семьи, оставшихся без крова. Постоянно уточняется цифра: сгорело 1990 домов в 147 поселениях, то есть мы по поселениям такую цифру посмотрели - 147 поселений пострадало», - сказал В.БАСАРГИН.

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