В России сгорело 1990 домов

В России в результате лесных пожаров сгорело 1990 домов в 147 населенных пунктах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил министр регионального развития РФ Виктор БАСАРГИН вчера на заседании президиума правительства России.

«В настоящее время насчитывается 1824 семьи, оставшихся без крова. Постоянно уточняется цифра: сгорело 1990 домов в 147 поселениях, то есть мы по поселениям такую цифру посмотрели - 147 поселений пострадало», - сказал В.БАСАРГИН.