Евросоюз хочет сам собирать налоги

Европейская комиссия собирается ввести собственный налог для пополнения бюджета ЕС. Как сообщают немецкие СМИ, комиссар ЕК по вопросам финансового программирования и бюджета Януш Левандовский планирует предложить странам - членам Евросоюза несколько вариантов сбора налога, который бы напрямую попадал в бюджет ЕС.

В качестве возможных вариантов пополнения казны Евросоюза рассматриваются: введение сбора на воздушные перевозки, налог на финансовые транзакции, за который ратуют Германия и Франция, а также перечисление в казну ЕС доходов от продажи квот на выброс углекислого газа в атмосферу. Таким образом, по мнению еврокомиссара, можно уменьшить суммы, ежегодно перечисляемые правительствами стран ЕС Брюсселю.

Введение прямого налога для нужд бюджета Евросоюза до сих пор отклоняло большинство членов ЕС. Правительство Германии уже выступило категорически против введения европейского налога. Представитель министра финансов Германии Вольфганга Шойбле заявил, что это противоречит позиции правительства ФРГ, закрепленной в коалиционном договоре между правящими в стране партиями - блоком ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз) и либеральной Свободной демократической партией. В частности, в документе отмечено, что прямые налоги Евросоюза или причастность ЕС к введению каких-либо национальных налогов отвергаются немецкой стороной, передает Deutsche Welle.

В настоящее время казна Европейского союза пополняется за счет средств, выделяемых странами - участницами объединения. В частности, Германия в этом году переведет Брюсселю 21 млрд евро - существенно больше, чем другие государства.