Качиньский не пришел на инаугурацию Коморовского по личным причинам

Лидер самой популярной в Польше оппозиционной партии „Право и справедливость” (PiS) Ярослав КАЧИНЬСКИЙ отсутствовал сегодня на церемонии инаугурации нового Президента Бронислава КОМОРОВСКОГО по личным, а не политическим причинам.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявила заместитель председателя PiS Беата ШИДЛО.

Она заверила, что Я.КАЧИНЬСКИЙ не явился на инаугурацию не из-за проигрыша Б.КОМОРОВСКОМУ на президентских выборах.

„Главная причина - 10 апреля, а не кампания”, - сказала Б.ШИДЛО, которую цитирует TVN24.

Она назвала спокойной инаугурационную речь Б.КОМОРОВСКОГО, заметив, что, по мнению некоторых обозревателей, эта речь даже была несколько нудной.

В то же время она положительно оценила обещание Президента вести свою политику, пытаясь достичь понимания между всеми политическими силами, в соответствии с лозунгом его президентской кампании: "Согласие строит".

Как сообщал УНИАН, в начале июля во втором туре внеочередных выборов Президента Польши Б.КОМОРОВСКОГО поддержали 53% избирателей, Я.КАЧИНСКОГО - 47%.

Я.КАЧИНЬСКИЙ поздравил Б.КОМОРОВСКОГО с победой сразу после объявления результатов экзит-полов, которые показывали 5% преимущество лидера “Гражданской платформы”.

Внеочередные выборы Президента Польши были назначены после гибели польского лидера Леха Качинского 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском.