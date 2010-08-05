Польские пограничники за полгода выдворили 1,7 тыс. украинцев

Пограничная служба Польши за первые шесть месяцев текущего года обязала покинуть польскую территорию и на год запретила въезд в страну около 1,7 тысяч граждан Украины.

По данным польских пограничников, в целом в январе-июне пограничники приняли такое решение для 2,5 тысячи иностранцев, которые нарушили правила пребывания в Польше.

Пресс-служба Главного управления Пограничной службы не предоставила данных за первую половину 2009 года, но пресс-секретарь Карпатского отдела пограничной службы Марек ЯРОСИНСКИЙ сказал УНИАН, что их количество остается более или менее одинаковым.

Пресс-секретарь отдела, отвечающий за часть пограничной с Украиной территории, отметил, что чаще всего такое решение принимается в отношении людей, которые неправомерно получают польскую визу и пытаются с ней попасть в другие государства Евросоюза.

„Кое-кто воспринимает Польшу как трамплин, считая, что, добравшись до нее, можно беспрепятственно попасть в другие государства Шенгена”, - сказал он.

По его словам, таких людей задерживают мобильные группы пограничников, работающих в пограничных районах Польши с другими государствами.

Кроме этого, пограничники обязывают добровольно покинуть Польшу тех, кто просрочил срок выданной им визы или не имеют правильно оформленных документов на трудоустройство.

М.ЯРОСИНСКИЙ сказал, что задержанные чаще всего добровольно покидают польскую территорию после получения такого решения, поскольку в случае повторного задержания их ожидает принудительное выдворение с территории Польши, что также чревато запрещением на въезд во все государства Шенгена на 3-5 лет.

Он добавил, что повторное нарушение также угрожает судебным приговором в Польше (на год условно), который влияет на правовой статус человека в родном государстве, а очередное нарушение вообще угрожает тюремным заключением.

Как сообщал УНИАН, в июле польские пограничники проинформировали о необходимости покинуть Польшу 45 украинцев из-за неправильно оформленных документов на работу польским работодателем.

В первом полугодии польские пограничники не впустили в Польшу около 5,5 тысяч украинцев.