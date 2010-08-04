В России 20 тюрем подготовлены к эвакуации в связи с пожарами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр РЕЙМЕР.

«По каждому объекту разработаны и согласованы с взаимодействующими ведомствами планы действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Мы посчитали, что в случае самого неблагоприятного развития ситуации нам необходимо будет эвакуировать спецконтингент из 20 учреждений Республики Мордовия и Республики Марий Эл», - сказал А.РЕЙМЕР.

По его словам, необходимые машины типа «автозак» имеется в необходимом количестве. В случае необходимости на расстоянии свыше 60 километров эвакуация будет осуществляться в спецвагонах.