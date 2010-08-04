Президент России требует от МВД не допустить анархии

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ требует от МВД России не допустить анархии в регионах, пострадавших от пожара.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил сегодня на расширенном совещании постоянных членов Совета Безопасности по вопросам противопожарной безопасности специальных объектов.

«Ни в коем случае нельзя допустить анархии», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ, обращаясь к главе МВД Рашиду НУРГАЛИЕВУ.

«Нельзя допустить того, что в результате этих очень тяжелых, болезненных случаев, которые происходят, трагедий, по сути, возникнет ситуация, которая выйдет из-под контроля местных властей, органов правопорядка. В этом плане центральное место за Министерством внутренних дел», - сказал он.

По его словам, в этом случае органам внутренних дел нужно проявить «и такт, и мудрость, и способность успокаивать людей, объясняя им, что нужно делать, чего делать не следует».