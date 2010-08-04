В НАТО создано подразделение по противодействию "новым вызовам". Об этом говорится в коммюнике Североатлантического альянса, передает ИТАР-ТАСС.

"Новое подразделение вошло в структуру генерального секретариата НАТО, штаб-квартира которого находится в Брюсселе, и объединило уже существующие в рамках различных структур НАТО службы", - подчеркивается в заявлении. Этот отдел займется систематизацией и анализом данных по таким направлениям, как антитеррор, борьба с распространением оружия массового уничтожения, противодействие кибернетическим нападениям и обеспечение энергобезопасности.

"Главной задачей альянса является создание структуры, способной анализировать и прогнозировать развитие международной ситуации по направлениям, которые могут представлять угрозу для 28 стран НАТО", - говорится в заявлении.