На президента Ирана совершено покушение
12:17, 04 августа 2010Мир
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Злоумышленник бросил бомбу в кортеж
|Махмуд АХМАДИНЕЖАД
Как сообщает телеканал «1+1», злоумышленник бросил бомбу в кортеж президента. Имеются раненные.
Инцидент произошел во время визита М.АХМАДИНЕЖАДА в Бейрут, передает ливанское телевидение со ссылкой на представителей администрации президента Ирана.
Сам М.АХМАДИНЕЖАД выжил. По данным телеканала "Аль-Арабия", злоумышленник бросил бомбу в момент прохождения кортежа президента.
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