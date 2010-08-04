На президента Ирана совершено покушение

На президента Ирана Махмуда АХМАДИНЕЖАДА совершено покушение.

Как сообщает телеканал «1+1», злоумышленник бросил бомбу в кортеж президента. Имеются раненные.

Инцидент произошел во время визита М.АХМАДИНЕЖАДА в Бейрут, передает ливанское телевидение со ссылкой на представителей администрации президента Ирана.

Сам М.АХМАДИНЕЖАД выжил. По данным телеканала "Аль-Арабия", злоумышленник бросил бомбу в момент прохождения кортежа президента.