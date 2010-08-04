США ввели санкции против белорусских компаний, сотрудничающих с Ираном

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 13 европейских, японской и 7 иранских компаний.

Как передает радио «Свобода»,по сообщению Министерства финансов США, они сотрудничали с властями Ирана и помогали им "обходить" международные санкции, введенные против этой страны в связи с ее ядерной программой.

Сообщается, что речь идет о банках, страховых и инвестиционных компаниях, а также предприятиях добывающей промышленности. Две компании, включенные в "черный список", зарегистрированы в Беларуси.

Сегодня же представитель Белого дома Роберт ГИББС фактически отверг предложение Тегерана о прямых переговорах Президентов Ирана и США по вопросу об иранской ядерной программе. По словам Р.ГИББСА, Барак ОБАМА всегда выступал за диалог с Ираном, однако при условии серьезности намерений. Предложение о переговорах, сделанное недавно иранским президентом Махмудом АХМАДИНЕЖАДОМ, в Белом доме серьезным не считают.