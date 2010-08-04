США обеспокоены ситуацией с правами человека в России

Официальные лица США выразили озабоченность в связи с состоянием прав человека в России - после задержания множества участников митингов 31 июля в защиту свободы собраний.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне, представитель Совета национальной безопасности США Майк Хаммер заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены арестами 31 июля участников митингов в поддержку 31-й статьи российской Конституции, которая гарантирует российским гражданам свободу собраний:

"Соединенные Штаты напоминают о важности признания и защиты универсальных ценностей, включая свободу слова и свободу собраний, закрепленных в российской Конституции, а также международных соглашений, подписанных Россией, - говорится в заявлении. - Свобода слова и свобода собраний являются также характерными чертами современной политической системы, которая поддерживает экономическую модернизацию. Посягательства на право российских граждан пользоваться этими свободами идет вразрез с нашей совместной приверженностью международным нормам и общим интересам в содействии модернизации".

В заявлении представителя Совета национальной безопасности говорится, что Соединенные Штаты остаются верны поддержке россиян и граждан других стран мира, которые добиваются защиты и продвижения прав человека и демократических ценностей для своих сограждан.