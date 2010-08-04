В Нью-Йорке построят новую мечеть
00:21, 04 августа 2010Мир
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Вблизи мемориала погибшим 11 сентября
Преодолено последнее бюрократическое препятствие для строительства мечети близ бывшего Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, сообщает Би-Би-Си.
Необходимый для строительства мечети снос имеющегося там здания одобрен надзорными городскими органами. Планируется построить 13-этажное здание культурного центра для умеренных мусульман, в котором разместится и мечеть.
Критики этого решения утверждают, что оно граничит с неуважением к памяти 3 тысяч жертв нападений на башни центра 11 сентября 2001 года.
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