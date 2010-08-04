В Нью-Йорке построят новую мечеть

Преодолено последнее бюрократическое препятствие для строительства мечети близ бывшего Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, сообщает Би-Би-Си.

Необходимый для строительства мечети снос имеющегося там здания одобрен надзорными городскими органами. Планируется построить 13-этажное здание культурного центра для умеренных мусульман, в котором разместится и мечеть.

Критики этого решения утверждают, что оно граничит с неуважением к памяти 3 тысяч жертв нападений на башни центра 11 сентября 2001 года.