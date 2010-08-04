В Нью-Йорке построят новую мечеть

00:21, 04 августа 2010
Мир
913 0

Вблизи мемориала погибшим 11 сентября

Преодолено последнее бюрократическое препятствие для строительства мечети близ бывшего Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, сообщает Би-Би-Си.

Необходимый для строительства мечети снос имеющегося там здания одобрен надзорными городскими органами. Планируется построить 13-этажное здание культурного центра для умеренных мусульман, в котором разместится и мечеть.

Критики этого решения утверждают, что оно граничит с неуважением к памяти 3 тысяч жертв нападений на башни центра 11 сентября 2001 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter