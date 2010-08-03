На Солнце произошел мощный выброс плазмы, которая достигнет Земли завтра

В воскресенье, 1 августа, на Солнце произошел мощный корональный выброс плазмы (заряженных частиц), направленный к Земле, передает Лента.ру.

Ожидается, что плазма достигнет нашей планеты четвертого августа, сообщается в пресс-релизе на сайте NASA.

Произошедший выброс, зафиксированный запущенным в феврале аппаратом SDO (Solar Dynamics Observatory), был не самым большим из возможных, но, тем не менее, астрономы полагают, что его последствия будут отчетливо заметны на Земле 4 августа (солнечная плазма движется с огромной - порядка миллиона километров в час - скоростью и способна добраться до нашей планеты за три дня).

Ученые ожидают, что в среду в высоких широтах можно будет наблюдать полярные сияния, являющиеся результатом взаимодействия заряженных частиц с молекулами атмосферных азота и кислорода. Частицы солнечной плазмы сталкиваются с газами, "стекая" по линиям магнитного поля, окружающего Землю.

С мнением американских астрономов о скором проявлении последствий выброса на Земле согласны не все их коллеги. Так, сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца физического института имени Лебедева (ФИАН) Сергей БОГАЧЕВ считает, что плазма движется не точно по направлению к Земле. Ученый отмечает, что SDO не может "видеть" Солнце в перспективе, поэтому только с его помощью невозможно точно определить направление выброса. В то же время коронограф, которым оснащена орбитальная обсерватория SOHO, показал, что плазма не должна "встретиться" с Землей, передает РИА «Новости».

Как отмечают специалисты NASA, произошедшая вспышка, независимо от того, дойдет она до Земли или нет, может служить сигналом постепенного "пробуждения" Солнца. Последний максимум активности пришелся на 2001 год, а после звезда вошла в фазу минимума активности, которая аномально затянулась.