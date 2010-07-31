Германия предложила России помощь в связи с пожарами

Германия предложила России помощь в ликвидации последствий лесных пожаров, сообщает ИТАР-ТАСС.

Посол ФРГ в Москве по поручению министра иностранных дел Германии Гидо Вестервелле связался с российским Министерством иностранных дел и предложил помощь. В частности, Германия готова оказать медицинские услуги пострадавшим, помочь в строительстве временных жилищ и обеспечить население питьевой водой.

По данным МЧС России, на территории РФ зарегистрирован 61 крупный лесной пожар на общей площади 65 тысяч 177 гектаров. Всего за сутки в стране образовалось 787 очагов лесных пожаров, из них потушили 387, продолжают действовать 400 пожаров на общей площади около 121,5 тысячи гектаров. Кроме того, МЧС в настоящее время фиксирует 18 торфяных пожаров, десять из которых - в Центральном федеральном округе.

28 человек стали жертвами природных пожаров с начала массовых возгораний в лесном фонде, сгорели сотни домов. Пожары угрожают на сегодня 200 населенных пунктов.