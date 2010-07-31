В России выявили случаи заболевания сибирской язвой

Два случая заболевания сибирской язвой выявлены в Омской области в России. В отношении ещё четырёх человек проводятся лабораторные исследования.

Как передает ИТАР-ТАСС, все шестеро госпитализированы в областную инфекционную больницу им. Д. М. Далматова.

По данным областной прокуратуры, заражение могло произойти в середине июля, когда в одном из личных подсобных хозяйств Тюкалинского района производился забой скота. В двадцатых числах шестеро человек обратились в больницы с жалобами на ухудшение самочувствия. С признаками сибирской язвы их сразу госпитализировали в инфекционную больницу. К сегодняшнему дню у двоих диагноз подтвердился, на остальных результаты анализов будут готовы 1 августа.

На территории подсобного хозяйства, где произошло заражение, введены ограничительные меры, проведена дезинфекция. Под контроль взят круг лиц, контактировавших с больными животными и людьми. Установлено, что 2,5 тонн мяса были сданы на мясоперерабатывающее предприятие Омска. Приняты меры по выявлению и изъятию сделанной из него продукции. Две туши без ветеринарного свидетельства были проданы другому жителю Тюкалинского района. Они также изъяты.