Московская милиция задержала Бориса Немцова

В Москве милиция не позволила провести несанкционированный марш российской оппозиции в защиту 31-й статьи Конституции РФ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, оппозиционеры, представляющие различные российские общественные организации, прибыли на Триумфальную площадь в Москве в анонсированное время – в 17.00 по киевскому времени.

При этом для того, чтобы милиция не блокировала их на подступах к площади, участники акции только по прибытию на место надели значки с цифрой «31». Также оппозиционеры достали плакаты с цифрой «31», на которых была выписана 31 статья Конституции РФ – «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания и митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».

Участники митинга выкрикивали «Свобода!», «Фашизм не пройдет!», «Позор!», «Россия без Путина», «Долой полицейское государство».

Через некоторое время и после напоминания милиции о том, что акция не санкционирована, правоохранители начали задерживать всех людей, которые держали плакаты с цифрой «31».

В результате милиция задержала несколько десятков участников пикета, в том числе известного российского оппозиционера Бориса НЕМЦОВА и лидера движения «Левый фронт» Сергея УДАЛЬЦОВА. Всех посадили в автобус и отвезли в одно из РУВД города Москвы,

Как отметил в интервью УНИАН один из участников акции, сегодня российская милиция действовала достаточно мягко, поскольку никого не били. По словам собеседника агентства, определить примерное количество участников акции практически невозможно, так как они прибыли на Триумфальную площадь с разных сторон. Многие были сразу задержаны. Однако он отметил, что предполагалось, что в акции примут участие около 2 тис. человек.

На месте присутствуют десятки журналистов, вся площадь оцеплена. В районе Триумфальной площади находится около 40 автобусов и грузовых автомобилей милиции. Задержания участников митинга в центре Москвы продолжаются.

В это же время на Триумфальной площади проводится авто-шоу.

Как сообщал УНИАН, 28 июля Министерство внутренних дел России пообещало не допустить проведение оппозицией 31 июля в Москве несанкционированного митинга в защиту 31-й статьи Конституции РФ, гарантирующей гражданам свободу мирных собраний.

19 июля российские оппозиционеры направили в мэрию Москвы уведомление о проведении очередной акции 31 июля на Триумфальной площади.

В то же время, по информации мери Москвы, на Триумфальной площади с 30 июля по 1 августа пройдут соревнования по дрифтингу и мотофристайлу.

31 мая на Триумфальной площади в Москве прошла акция в защиту 31-й статьи Конституции РФ, гарантирующей гражданам свободу мирных собраний. По официальным данным, на площади собралось около двух тысяч человек, 170 из них были задержаны.