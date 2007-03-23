”Экономист”: во II декаде века Кремль будет готовить военное вторжение в Украину

Разные европейские издания вместе с оценками 50-летия ЕС пытаются давать и прогнозы на следующие полвека, не забывая и Украину.

Последний номер влиятельного лондонского журнала «Экономист» содержит прогноз для Европейского Союза на следующие 50 лет. Среди главных предвидений этого «заглядывания» на полвека вперед можно выделить «обвал американского доллара» в 2010 году, вступление Украины в ЕС вместе с Турцией до 2025 года, также и России где-то в 40-х годах и лишь после этого возобновление в Москве монархии.

В этом прогнозе «Экономиста» также сказано, что европейская судьба Украины будет решена после попытки России во время третьего президентского срока Владимира Путина, где-то во второй декаде 21-го века, осуществить «военное вторжение в Украину». Как раз ЕС, по этому прогнозу влиятельного лондонского журнала, обратится тогда к президенту США Бараку Обами, чтобы тот защитил Украину и «пригрозил России отмщением в виде массированного ядерного удара». Еще одним фактором решения судьбы Украины и Турции станет, по этому прогнозу «Экономиста», «острый недостаток рабочей силы» в ЕС. Согласно этому оптимистичному для Европы прогнозу, в начале 2057 года, то есть – к 100-летию ЕС, европейское сообщество будет насчитывать 51 членов, вместе с Марокко, Израилем и Палестиной.

Радио "Свобода"