Путин припомнил, как Россию терзали и печенеги, и половцы, и рыцари...

Многочисленные лесные пожары в регионах являются испытанием для России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал сегодня на селекторном совещании в Национальном центре по управлению кризисными ситуациями МЧС.

«У нас много было проблем в стране во все времена – и печенеги Россию терзали, и половцы, рыцари и Великую Отечественную мы прошли. Россия все выстояла, все пережила. Конечно, сейчас тоже испытание, оно не носит глобального характера – это не какое-то нашествие, но это испытание и, конечно, мы его преодолеем, если будем работать слажено, консолидировано и эффективно», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что не все было сделано своевременно, чтобы избежать таких последствий. В тоже время он подчеркнул, что сейчас не время выяснять отношения.

«Сейчас нужно консолидировать усилия для того, чтобы не допустить разрастания стихии и грамотно и эффективно организовать работу по восстановлению», - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что ситуация с лесными пожарами в российских регионах, несмотря на некоторую стабилизацию, остается напряженной из-за неутешительных прогнозов погоды.

Кроме этого, российский премьер подчеркнул, что дома для людей, потерявших жилье из-за лесных пожаров в регионах РФ, должны быть построены до конца октября.