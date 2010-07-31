Венесуэла развернула войска на границе с Колумбией

Венесуэла развернула подразделения военно-воздушных сил, наземных войск и спецподразделения в различных точках на протяжении границы с Колумбией на случай "возможной военной агрессии со стороны Колумбии".

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщил в интервью государственному телеканалу "Венесолана де телевисьон" Президент страны Уго ЧАВЕС, добавив, что "его страна не собирается нападать, но готова защитить свой суверенитет".

"Все эти действия были совершены без лишнего шума, чтобы не поднимать тревогу среди населения", - рассказал он. Президент Венесуэлы также выразил сожаление в связи с тем, что ему "приходится изучать военные планы потому, что Президент Колумбии Альваро УРИБЕ способен на все".

"Трое суток назад я говорил вице-президенту Элиасу ХАУА: признаюсь, что анализирую сценарии возможной войны", - сказал У.ЧАВЕС. Он объяснил это тем, что Президент Колумбии А.УРИБЕ "способен на все" перед тем, как передать 7 августа свои полномочия преемнику.

Венесуэльский Президент заверил в интервью, что является твердым сторонником мира с соседней Колумбией. Однако, отметил он, со стороны Боготы возникла потенциальная угроза начала военного конфликта. "Поэтому мы развернули дополнительные войсковые подразделения в районе двусторонней границы, протяженность которой составляет более 2,2 тыс км", - сказал У.ЧАВЕС.