Чехия ведет переговоры с США о размещении элементов ПРО

Правительство Чехии ведет переговоры с США о размещении центра раннего предупреждения о ракетном нападении в рамках американской системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщил чешский премьер-министр Петр Нечас, передает AFP.

При этом, по словам П.Нечаса, речь идет о небольшом сооружении с малым количеством обслуживающего персонала. В центре могут работать специалисты из США, НАТО или Чехии.

Вместе с тем П.Нечас ожидает, что именно Вашингтон возьмет на себя финансирование начальной стадии проекта, в то время как вопрос дальнейших расходов будет решаться по мере переговоров. Возможный район размещения центра раннего предупреждения, а также дата начала его работы остаются неизвестными.

17 сентября 2009 г., напоминает РосБизнесКонсалтинг, США объявили об отказе от старых планов по размещению элементов ПРО в Чехии и Польше, однако не отказались от идеи ракетной обороны в Европе. Как отмечал министр обороны США Роберт Гейтс, старую программу предлагается заменить новой, предусматривающей более мобильную и технологичную защиту. В частности, планируется использование ракетных комплексов ближнего и среднего радиуса действия типа Patriot.