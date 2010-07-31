Япония перечислила Украине деньги за квоту вредных выбросов

Япония перечислила Украине второй транш в рамках договора о продаже 30 млн. единиц установленного количества выбросов парниковых газов, заключенного в марте 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Национального агентства экологических инвестиций Украины Сергей ОРЛЕНКО.

По его словам, средства поступили в Украину 29 июля за реализацию 15 млн. единиц выбросов.

Глава ведомства отметил, что полученные средства будут направлены на реализацию ряда энергосберегающих и энергоэффективных проектов в социальной сфере. В частности, за счет указанных средств в 2010-2011 годах планируется реализовать 550 таких проектов в Автономной Республике Крым, Сумской, Ивано-Франковской и Луганской областях.

С.ОРЛЕНКО отказался уточнить сумму перечисленного японской стороной транша, сославшись на конфиденциальность существующих договоренностей.

Напомним, в 2009 году при перечислении первого транша за аналогичный объем единиц выбросов (15 млн. единиц), по словам экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, Украина должна была получить около 4,5 млрд. грн.

Справка УНИАН. Украина и Япония в 2009 году договорились о продаже 30 млн. единиц установленного количества выбросов парниковых газов в рамках Киотского протокола.