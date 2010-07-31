Израиль ответил ударами авиации на запуск ракет из Газы

Израиль нанес воздушные удары по нескольким целям в секторе Газа, сообщает Би-Би-Си. Поводом для этого стал ракетный залп с палестинских территорий по городу Ашкелон, где взорвалась одна ракета. Никто из жителей города не пострадал.

Палестинские источники сообщают, что в Газе было слышно несколько взрывов, над городом барражируют израильские самолеты.