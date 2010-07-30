Лесные пожары унесли жизни десятков людей по всей России

Лесные пожары стали общероссийским бедствием: стихия унесла жизни десятков людей по всей России. По сообщению управления информации МЧС России, число погибших в результате лесных пожаров на территории Центрального федерального округа и Приволжского федерального округа достигло 25 человек.

Ранее сообщалось, что только в Нижегородской области жертвами лесных пожаров стали 23 человека. При этом пресс-служба областного управления МЧС России сообщает, что пожары унесли жизни только 9 жителей региона. Уточняется, что тела погибших были найдены при разборе завалов уничтоженных огнем домов.

Также сообщается, что жертвами лесных пожаров в Воронежской и Московской областях стали 5 и 7 местных жителей соответственно.

Глава Минздравсоцразвития РФ Татьяна Голикова рассказала сегодня, что в тяжелом состоянии по-прежнему остаются 43 пострадавших в результате пожаров в Воронежской области. Министр отметила, что при необходимости больных могут доставить в Москву.

Президент РФ Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с премьер-министром Владимиром Путиным дал сегодня ряд поручений российскому правительству в связи лесными пожарами на территории страны. В частности, глава государства призвал принять срочные меры по организации тушения пожаров, оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших и строительству нового жилья. Сообщается, что семьям погибших при пожарах будут выплачены компенсации в размере 1 млн рублей.

Президент также поручил подготовить предложения по заказу и закупке дополнительной техники, используемой при тушении пожаров, включая самолеты Бе-200.

Глава МЧС России Сергей Шойгу, напоминает РосБизнесКонсалтинг, 27 июля доложил В.Путину, что благодаря принятым пожарными службами мерам площадь лесных пожаров с начала 2010г. сократилась в 2,3 раза. При этом противопожарный режим введен в 32 субъектах Российской Федерации, где запрещен въезд в леса.