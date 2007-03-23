Москвичам откроют доступ в ”метро Сталина”?

Правительство Москвы одобрило концепцию подземного освоения города. Там планируются создавать дороги, паркинги и торговые центры. Кроме того, летом будет принято решение о целесообразности строительства так называемого второго контура московской подземки - новой Кольцевой линии, которую хотят проложить в 2-3 перегонах от существующей Кольцевой. И все это ради того, чтобы решить проблему перегруженности существующих транспортных веток.

Реализация этих гигантских замыслов неизбежно натолкнется на общение со спецслужбами, отвечающими за тайную многокилометровую систему метротоннелей, шахт и бункеров, которая была проложена под землей для особо важных персон советского времени, пишут "Известия".

Писатель Владимир Гоник, уже 25 лет занимающийся исследованием городских подземелий, еще в 90-х придумал термин "Метро-2" и написал роман "Преисподняя", в котором описал подземную столицу так точно, что имел долгие неприятные разговоры с людьми в погонах. Он считает реальными планы использования секретной московской подземки. Внешне эти тоннели ничем не отличаются от "официального метро": тот же диаметр, та же инфраструктура. Разве что рельсы на линиях "Метро-2" не выступают, а утоплены в пол, чтобы по тоннелю мог передвигаться и автотранспорт.

В Москве уже открыли некоторые секретные ветки, сообщил писатель. К примеру, подземную часть Филевской ветки. Изначально она должна была вести на ближнюю дачу Сталина. Ее частично построили, но потом по какой-то причине стройка остановилась. Позже эту часть "метро Сталина" перепрофилировали в "гражданское" метро.

Вместе с тем, проблема возможного противодействия спецслужб - не единственное препятствие на пути грандиозных планов Лужкова. Специалисты указывают, что "подземная Москва", которая к моменту распада Советского Союза была возведена примерно на 80%, сегодня нуждается в серьезной реконструкции. Часть коммуникаций пришла в упадок, часть изначально не была укомплектована необходимым обородованием, либо у строителей руки не дошли до его отладки. Так, в главном бункере при включении автономной системы регенерации воздуха наступала дикая жара - градусов до 45. Таких "мелочей" было множество.

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