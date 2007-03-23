США осудили правительства Италии и Афганистана за сделку с талибами

Соединенные Штаты осудили правительства Италии и Афганистана за то, что ради освобождения похищенного итальянского журналиста они согласились на переговоры с афганскими боевиками. "Наша позиция по данному вопросу хорошо известна: мы не ведем переговоры с террористами и другим не рекомендуем этого делать", - заявил официальный представитель Госдепартамента США Шон Маккормак.

Он отметил, что сделка с талибами может стать сигналом для афганских боевиков, которые хотели бы добиться от властей выполнения своих требований. "Могут возникнуть непредусмотренные последствия подобных действий", - сказал Ш.Маккормак, передает Associated Press.

Итальянский журналист газеты La Repubblica Даниэле Мастроджакомо, похищенный афганскими боевиками 5 марта 2007 г., был освобожден две недели спустя. Чтобы добиться свободы для итальянца, правительству Афганистана пришлось пойти на уступки похитителям и выпустить из тюрьмы пятерых членов движения "Талибан".