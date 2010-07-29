Польша выдворила 29 украинцев

Пограничная служба Польши обязала еще 29 граждан Украины покинуть польскую территорию из-за нелегальной работы и на год запретила въезд в страну.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе польских пограничников, украинцы работали в теплицах на юге Польши без официального разрешения на работу и не имели зарегистрированной заявки на их трудоустройство польским работодателем.

„Из-за невыполнения обязательств работодателем украинцы вынуждены нести ответственность по закону об иностранцах, который предусматривает необходимость покинуть территорию Польши”, - отметили в пресс-службе.

Украинцы, которые на частном предприятии занимались выращиванием и сбором помидоров, должны добровольно покинуть территорию Польши, поскольку иначе им угрожает принудительное выдворение.

Пограничники добавили, что работодателю за нелегальное трудоустройство угрожает штраф.

Пресс-служба также отметила, что для легального трудоустройства в Польше по упрощенной системе, которая начала действовать в 2007 году, украинцы должны иметь заявку на работу, зарегистрированную работодателем, у которого они непосредственно работают. Без такой заявки - даже в случае наличия действующей рабочей визы – работа будет считаться нелегальной.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе 26 украинцам запретили на год въезд в Польше из-за того, что их работодатель не зарегистрировал для них заявку на работу.

Справка УНИАН. Граждане Украины с момента введения польской властью упрощенной системы трудоустройства с июля 2007 года до конца прошлого года получили 320 тыс. заявок, что составляет свыше 90% всех зарегистрированных.

Упрощенная система позволяет работать в Польше без официального разрешения шесть месяцев в году. Упрощенная система действует также для граждан Беларуси, России, Молдовы и Грузии.