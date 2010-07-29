Пираты отпустили балкер Frigia с двумя украинцами в экипаже

Сомалийские пираты освободили балкер Frigia с двумя гражданами Украины в составе экипажа.

Об этом сообщает «Морской бюллетень».

По сообщениям турецких СМИ, пока не подтверждаемым военными, сомалийские пираты отпустили турецкий балкер Frigia, захваченный ими 23 марта этого года.

Как сообщал УНИАН, турецкий балкер Frigia сомалийские пираты захватили 23 марта. Захват произошел в Индийском океане, в 450 милях за пределами Коридора безопасности, который патрулируют международные силы. Судно с грузом фосфатов и поташа следовало из Ашдод (Израиль) в Таиланд. Экипаж - 21 человек, 19 граждан Турции и 2 граждан Украины.

Справка УНИАН. Балкер Frigia – дедвейт 35246 тонн, постройки 1978 года, флаг Мальта, владелец и оператор Karya Denizcilik ve Gemi Insaat Sanayi ve Ticaret AS (Измир, Турция). Судно с 1985 года принадлежало Черноморскому морскому пароходству. С 1985 по 1992 ходило под флагом СССР, короткое время под флагом России, с 1992 по 1996 под флагом Украины.