Медведев подписал закон о расширении полномочий ФСБ

Президент России Дмитрий Медведев подписал закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» и в Кодекс РФ об административных правонарушениях». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Закон был принят Госдумой 16 июля и одобрен Советом федерации 19 июля 2010 года.

Законом, в частности, «предусматривается наделить органы федеральной службы безопасности правом объявления официального предостережения физическому лицу о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено законодательством РФ к ведению органов федеральной службы безопасности, при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности».

Помимо этого, «дополняется статья 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях частью 4, предусматривающей ответственность за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей».

Газета.ру