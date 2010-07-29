ООН закрепила право человека на воду
07:45, 29 июля 2010Мир
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Генеральная ассамблея приняла резолюцию
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая закрепляет право человека на воду и санитарию, сообщает Би-Би-Си.
В документе говорится, что "Генеральная ассамблея провозглашает право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию как право человека, имеющее большое значение для полноценной жизни и полного осуществления всех прав человека".
Около 2 млн человек ежегодно гибнут из-за употребления нечистой питьевой воды или отсутствия адекватных санитарных условий.
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