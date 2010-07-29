Саакашвили: каждое село и город должны уметь себя защищать

"Целью нашего врага является добиться контроля над Грузией, и он интенсивно работает над этой задачей", - заявил президент Грузии Михаил Саакашвили на встрече с руководством Вооруженных Сил Грузии в министерстве обороны..

Выступление транслировалось в прямом эфире грузинского телевидения.

"Необходимо приостановление дальнейшего продвижения противника внутри страны, а окончательная политическая задача – полная деоккупация территорий Грузии" - приводит слова президента Новости-Грузия.

По словам Саакашвили, грузинская армия до 2008 года готовилась не к самообороне или территориальным боям, а для миротворческих операций, так как предполагалось, что "теоретически противник из-за политических факторов не продвинется вперед".

"2008 год всему миру показал, что не существует 100 процентного политического препятствия для этой силы, и поэтому Грузии необходима тотальная оборона, военная подготовка и серьезный боевой опыт", - заявил президент.

При этом он подчеркнул, что пребывание грузинских военных в Афганистане - это хорошая военная школа и ведутся переговоры с той целью, чтобы более активно задействовать грузинские подразделения в данной миссии.

Саакашвили акцентировал внимание на создании системы гражданской обороны, подчеркнув, что "каждое село и город должны уметь себя защищать". По его словам, необходимо создать специальные группы с соответствующей подготовкой и оснащением.

Помимо этого, президент считает, что должны поощряться новые изобретения грузинских специалистов в военной сфере. "Мы не должны постоянно зависеть и смотреть в руки другим", - отметил он, подчеркнув, что из-за экономического кризиса бюджет Минобороны сократился, но все будет сделано для того, чтобы вернутся к прежним показателям.

Говоря об военном образовании, президент отметил, что военная школа должна стать долгосрочной, в частности, обучение в военной академии станет четырехлетним, будет восстановлена школа кадетов и усовершенствуется сержантская школа.