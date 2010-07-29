Первый более чем за 100 лет новый банк открывается в Великобритании

Первый более чем за столетие новый банк, который будет работать ежедневно и заботиться не только о клиентах, но и об их собаках, открывается в четверг в Великобритании, сообщает РИА "Новости".

Новый банк будет называться Metro Bank. Он основан "с нуля" двумя бизнесменами - британцем Энтони Томпсоном и американцем Верноном Хиллом. У Хилла за плечами подобный проект в США - Commerce Bank, основанный им в 1973 году в возрасте 26 лет с одного отделения банк вырос до учреждения с 500 филиалами и был продан в итоге в 2007 году за 8,5 миллиардов долларов.

У Metro Bank не менее амбициозная стратегия. В четверг откроется головной офис банка в непосредственной близости от делового района Сити, через неделю - еще один офис в лондонском районе Кенсингтон. В течение двух лет количество отделений в британской столице достигнет 12, а в перспективе банк должен обзавестись сетью из 200 филиалов по всей стране.

Управление по финансовым услугам Великобритании одобрило создание нового банковского учреждения, которое должно оздоровить рынок розничных финансовых услуг страны, где в последние годы наблюдалась чрезмерная консолидация сектора.

В совет директоров Metro Bank вошли опытные британские банкиры, которые ранее работали в таких флагманах индустрии, как RBS, HBOS, Anglo Irish Bank, Barclaycard, Bank of America и Nationwide Building Society.

Основатели банка с самого начала заявляют, что их детище призвано сломать практически все существующие каноны розничного банковского бизнеса.

Первое из них - это часы работы отделений. В настоящее время британские банки работают с 9 утра до 5 вечера в будние дни и очень редко открыты в более ранние и поздние часы или в субботу. Metro Bank будет открыт 361 день в год, за исключением Рождества, Нового года и Пасхи с 8 утра до 8 вечера в будние дни и днем в выходные, как большинство магазинов.

Банк также сделает упор на круглосуточный доступ к своим продуктам по телефону и в режиме онлайн, а также максимально сократит сроки рассмотрения заявок и упростит бюрократические процедуры при открытии вкладов, выдаче кредитов и оказании других потребительских услуг.

В отделениях также будут установлены автоматы по бесплатному подсчету и обмену мелочи, которая скапливается у населения.

Вернон Хилл - ныне хозяин страховой компании для домашних животных в США, поэтому решил уделить внимание этому аспекту. Собакам будет разрешено заходить вместе с хозяевами внутрь отделений Metro Bank, где их будут ждать миски с водой и специальные собачьи лакомства.

"Полюбите наконец свой банк" - гласит лозунг Metro Bank, и его основатели надеются, что клиенты не заставят себя ждать.