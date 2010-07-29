Умер один из богатейших людей Германии

Немецкий бизнесмен Теодор Альбрехт (Theo Albrecht), один из богатейших людей Европы, скончался в возрасте 88 лет, сообщает Associated Press. Теодор Альбрехт - основатель сети продовольственных магазинов-дискаунтеров Aldi - умер в своем доме в Эссене в субботу, 24 июля, однако о его смерти было объявлено лишь четыре дня спустя. Обстоятельства кончины бизнесмена не раскрываются.

Торговлей продуктами Теодор Альбрехт и его брат Карл занялись вернувшись с фронта после Второй мировой войны. Братья в родной Эссене получили в управление небольшой магазин, принадлежавший их семье. К 1950 году у братьев Альбрехт было уже 13 продовольственных магазинов.

Первые магазины, носящие название Aldi (сокращение от Albrecht Discount) открылись в ФРГ в начале 1960-х. Магазины Aldi сделали ставку на продажу ограниченного ассортимента повседневных продуктов по крайне выгодной цене. Сейчас только в Германии работают более 4 тысяч магазинов Aldi, кроме того, Альбрехтам принадлежит американская сеть Trader Joe`s, насчитывающая около тысячи магазинов.

Карл и Теодор Альбрехты регулярно возглавляли список самых богатых людей Германии, а также входили в число богатейших людей Европы и мира. Журнал Forbes в 2010 году оценил состояние Теодора Альбрехта в 16,7 миллиарда долларов (31-е место в мире), а его брата Карла - в 23,5 миллиарда (10-е).

Братья Альбрехт также были известны как крайне скрытные люди, избегавшие любого упоминания в СМИ о их личной жизни. Политика непубличности распространяется и на компанию Альбрехтов, не раскрывающую информацию о своей работе. Associated Press замечает, что в распоряжении СМИ, по всей видимости, нет ни одной фотографии Теодора Альбрехта. А распространенное компанией Альбрехтов сообщение о кончине одного из ее основателей, агентство называет "небывалым проявлением открытости", отмечает Лента.ру.

Одним из немногих фактов из жизни Теодора Альбрехта, известных широкой публике, является его похищение с целью выкупа в 1971 году. Похитители отпустили его через 17 дней, получив выкуп в 7 миллионов марок.

Теодор Альбрехт похоронен на кладбище в Эссене. По данным немецких СМИ, церемония похорон прошла 28 июля в обстановке строгой секретности.