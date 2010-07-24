В Норвегии во время рафтинга погибли трое украинцев
20:15, 24 июля 2010Мир
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Еще одного не нашли
В результате несчастного случая во время спуска по горной реке Шоа (Sjoa) в окрестностях норвежского города Лиллехаммер на востоке страны погибли трое граждан Украины.
Как отмечает норвежская телерадиокомпания NRK, сообщение об утонувших поступило в местную полицию в 14.00 (по киевскому времени).
По данным из полиции, пока остается ненайденным еще один человек.
«Поиски ведутся полным ходом, пока все не будут найдены», - сказал NRK представитель местной полиции Арне СТРЕМ.
Как сообщает «Газета.ру», украинцы выпали за борт рафта и утонули.
Подробности трагического инцидента выясняются. Известно, что все трое погибших входили в группу из 13 человек, занимавшихся на реке рафтингом.
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