В Норвегии во время рафтинга погибли трое украинцев

В результате несчастного случая во время спуска по горной реке Шоа (Sjoa) в окрестностях норвежского города Лиллехаммер на востоке страны погибли трое граждан Украины.

Как отмечает норвежская телерадиокомпания NRK, сообщение об утонувших поступило в местную полицию в 14.00 (по киевскому времени).

По данным из полиции, пока остается ненайденным еще один человек.

«Поиски ведутся полным ходом, пока все не будут найдены», - сказал NRK представитель местной полиции Арне СТРЕМ.

Как сообщает «Газета.ру», украинцы выпали за борт рафта и утонули.

Подробности трагического инцидента выясняются. Известно, что все трое погибших входили в группу из 13 человек, занимавшихся на реке рафтингом.