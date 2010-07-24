В давке на музыкальном фестивале в Германии погибли 10 человек

Не менее 10 человек погибли в немецком городе Дуйсбург в массовой давке, возникшей на фестивале техно-музыки, сообщили в местной полиции.

Еще около 10 человек получили серьезные травмы, сообщает «Газета.ру».

«По предварительной информации, 10 человек погибли в давке у входа, 10 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии и еще 15 человек получили небольшие травмы», - сказал глава полиции Дуйсбурга.