Канада собирает доказательства принадлежности шельфа

Канадская экспедиция по следам кораблей, пропавших в арктических льдах более 150 лет назад, отправилась на этой неделе на поиски свидетельств, доказывающих права Канады на ресурсы арктического шельфа, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на ВВС.

Ученые Канадского государственного агентства Parks Canada надеются найти корабли Erebus и Terror, чтобы узнать детали гибели экспедиции из 128 человек.

В 1845 году капитан Джон Франклин отправился искать так называемый Северо-Западный проход, за открытие которого британский Королевский флот назначил вознаграждение в 10 тысяч фунтов, но корабли не вернулись, и через три года на их поиски были отправлены спасательные партии. Одна из них, на корабле Investigator, попала в ледяную ловушку, однако команда завершила путь на собачьих упряжках и получила обещанное вознаграждение.

Нынешняя экспедиция может продлиться до трех месяцев. Она стартует на фоне актуальности вопроса о принадлежности Северо-Западного прохода территориальным водам Канады.

В связи с уменьшением площади арктических льдов ресурсы шельфа становятся более доступными, и многие страны начинают проявлять к ним интерес. Канада, чтобы контролировать доступ в эти акватории, с 1 июля 2010 года обязала иностранные суда к регистрации при путешествии через Северо-Западный проход.

Дно Северного Ледовитого океана так никогда и не было полностью картировано из-за покрывающих его льдов и суровых климатических условий. "Мы больше знаем о поверхности Марса, чем о рельефе дна центральной части Северного Ледовитого океана", - отметил ученый из Канадского государственного агентства Parks Canada Райан Гаррис.

При получении независимости Канадой Лондон передал ей все права на открытые британцами территории Арктического архипелага. Поэтому нахождение артефактов, доказывающих освоение островов британцами, поможет Канаде доказать законность притязаний на значительные участки шельфа.

Лагерь ученых расположится у берегов залива Мерси-бей, где с помощью гидролокационного оборудования они будут вести поиски корабля Investigator. Второй этап экспедиции начнется, когда ученые переместятся на 1000 километров к востоку, присоединившись к гидрографической экспедиции на канадском ледоколе Sir Wilfrid Laurier, и займутся поисками кораблей Erebus и Terror на дне океана к западу от полуострова Аделаиды.