Евросоюз потратил 14 миллионов на доказательство пользы фруктов

Евросоюз потратил 13,8 миллиона евро на проведение исследования о пользе фруктов для организма человека. Как пишет The Daily Mail, эти деньги были потрачены на зарплату 200 ученым, задействованным в проекте, а также на проведение лабораторных тестов и запуск кампании по пропаганде употребления фруктов.

Для того чтобы заставить жителей ЕС (особенно детей) есть как можно больше фруктов, была разработана социальная реклама. По замыслу авторов проекта, улыбающийся герой по имени Мистер Фрутнесс должен был привлечь внимание детей к здоровому питанию.

Параллельно проводились исследования, направленные на изучение фруктов. В ходе работы ученые пришли к нескольким тривиальным выводам. В частности, специалисты выяснили, что употребление в пищу хотя бы двух яблок в день помогает бороться с риском роста холестерина в крови.

Кроме того, в ходе исследования был разработан способ снизить риск загнивания персиков и яблок, опустив в горячую воду на определенное время при определенной температуре.

Всего на исследования и "раскрутку" Мистера Фрутнесса ушло четыре года. Результаты проделанной учеными и специалистами по рекламе работе были обнародованы 22 июля. И как только сведения о затратах появились в открытом доступе, на ЕС обрушился поток критики.

"Это конкретный пример расточительности ЕС... В эти непростые в финансовом плане времена мы вполне могли бы обойтись без зеленого супергероя, рассказывающего о пользе фруктов", - прокомментировал итоги проведенной кампании представитель исследовательского общества Open Europe.

Лента.ру