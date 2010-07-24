Франция построит для России два вертолетоносца типа "Мистраль". Об этом сообщил президент Николя Саркози в ходе посещения судостроительной верфи, расположенной в городе Сент-Назер, пишет ИТАР-ТАСС.

Ранее сообщалось, что Москва приобретет суда этого типа с французской технической начинкой, включая боевую навигацию, но вооружение и вертолеты на корабле будут российские. Кроме того, в России планируют использовать этот вертолетоносец в северных широтах, во льдах. Для этого будет необходимо усилить борта кораблей.

Первоначально Россия планировала закупить во Франции один корабль типа "Мистраль", а три построить по лицензии на российских верфях. Однако ранее в этом году президент Франции Николя Саркози заявил о том, что ведутся переговоры по схеме "2+2", которая предполагает закупку двух готовых кораблей во Франции и строительство двух в России.

Саркози, который в пятницу посетил переживающее трудные времена предприятие в городе Сен-Назер, сказал сотрудникам, что в ближайшее время у них будет достаточно работы.