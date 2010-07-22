Украина согласовала проект безвизового режима с Боснией и Герцеговиной

Украина и Босния и Герцеговина постатейно согласовали проект соглашения между правительствами двух стран об условиях взаимных поездок граждан, предусматривающий введение взаимного безвизового режима.

Как сообщили УНИАН в департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, проект соглашения был согласован 20 июля, во время украинско-боснийских консультаций по консульско-правовым вопросам в Киеве.

Проект соглашения предусматривает введение взаимного безвизового режима поездок граждан Украины и Боснии и Герцеговины, которые пользуются общегражданским паспортом для выезда за границу. При этом срок пребывания без виз на территории государства другой стороны не должен превышать 30 дней в течение двух месяцев с даты первого въезда.

"Заключение указанного соглашения будет способствовать дальнейшему развитию партнерских отношений с Боснией и Герцеговиной, интенсификации контактов в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, а также росту числа взаимных поездок граждан с туристической, деловой и частной целью", - считают в украинском МИД.

Среди главных вопросов повестки дня украинско-боснийских консультаций были также обсуждены другие аспекты двустороннего сотрудничества, в частности, защита прав и интересов граждан, а также решение вопроса правопреемственности договорно-правовой базы бывшего СССР и СФРЮ, добавили в МИД.