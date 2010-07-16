Немецким чиновникам руководство пишет письма «с приветом, облитым потом»

В Берлине чиновников отпускают домой, если они слишком потеют из-за жары.

Об этом сообщает сегодня Интернет-версия французского издания «Le Nouvel Observateur» со ссылкой на берлинский ежедневник BZ.

По информации издания, поскольку температура воздуха в Берлине достигла 40 градусов на этой неделе, чиновникам было предложено вернуться домой.

«Это решение должно быть принято пока вы не потеряли сознания… Решение не работать сегодня может быть мудрым решением, к которому я отнесусь с пониманием», - цитирует издание отрывок электронного письма директора офиса, занимающегося налоговыми нарушениями, Эрика ШЛИПАКЕ, отправленного им своим 260 сотрудникам.

«Каждый должен решить для себя, способен ли он работать при таких температурах», - добавил чиновник в своем сообщении, которое он закончил словами: «С приветом, облитым потом».

Вместе с тем издание отмечает, что подтвердить достоверность Электронного письма не удалось, поскольку указанный офис оказался недоступен.

На минувшей неделе температура воздуха в Берлине каждый день превышала отметку в 35 градусов по Цельсию.

Установившаяся жаркая погода уже привела к поломкам систем кондиционирования в скоростных поездах, что вызвало в стране активные политические дебаты.