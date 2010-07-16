Блондинки, брюнетки и рыжие: кому платят больше

Женщины со светлыми волосами оказались успешнее брюнеток и рыжих. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного британским сайтом The Motley Fool, специализирующимся на управлении личными финансами. Итоги изучения финансового благосостояния блондинок, рыжих и брюнеток подводит газета The Scotsman.

Средний ежемесячный доход женщин со светлыми волосами составляет примерно 1200 евро после вычета всех налогов, тогда как брюнетки зарабатывают около 1120 евро, а рыжеволосые - не более 1070 евро. При этом блондинки более склонны к легкомысленным тратам: так, каждый месяц они тратят около 334 евро на покупку разных мелочей и безделушек, таких как шоколадные конфеты, сумочки и туфли.

Тем не менее, исследователи отмечают, что большинство блондинок умеют управлять своими личными финансами и всегда знают, как много им предстоит потратить в ближайшее время и как скоро их сбережения будут израсходованы.

Примечательно, что результаты исследования Fool идут вразрез с аналогичной работой, проведенной в 2009 производителем красок для волос Garnier Nutrisse. По данным косметической компании, доходы брюнеток значительно превышают заработки рыжих и блондинок, напоминает Лента.ру.