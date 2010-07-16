BP остановила утечку нефти в Мексиканском заливе

Специалисты компании BP (Би-Пи) остановили утечку нефти в Мексиканском заливе – впервые с момента аварии на буровой платформе в апреле этого года, передает Радио Свобода.

Как сообщил вице-президент BP Кент Уэллс, нефть больше не вытекает благодаря тому, что инженеры закрыли все клапаны нового защитного "колокола", установленного поверх поврежденной скважины.

При этом Уэллс отметил, что это лишь начало испытательных работ – и гарантировать, что утечка не возобновится, пока рано.

Президент США Барак Обама назвал сообщение "позитивным шагом", но также подчеркнул, что речь идет пока лишь о предварительных результатах.

Разлив нефти в Мексиканском заливе считается крупнейшей подобной экологической катастрофой в истории США.