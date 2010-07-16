Финансовая система США полностью изменится

Сенат США одобрил проект реформы финансовой системы государства. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Bloomberg, документ, разработанный администрацией Барака Обамы с целью избежать повторения финансового кризиса 2008 года, был принят 60 голосами "за" (против высказались 39 сенаторов).

Документ вступит в силу после того, как его подпишет президент. Bloomberg отмечает, что новый закон полностью изменит правила, по которым работает финансовая система США.

Законопроект, разработанный демократами, запрещает банкам проводить операции на финансовых рынках за счет собственных средств, а также предусматривает ограничения для роста банков, поскольку слишком крупные кредитные организации, обанкротившись, ставят под удар всю финансовую систему страны.

Создатели проекта разработали схему ликвидации разорившихся финансовых компаний, которая позволит минимизировать последствия краха конкретных организаций для экономики в целом. Новый закон предполагает осуществление более жесткого контроля за выдачей кредитов и другими операциями.

Кроме того, предполагается создать специальное агентство, которое будет бороться с финансовыми махинациями.

Ранее, 30 июня, законопроект одобрила Палата представителей.

Республиканцы, выступавшие против нового закона и пытавшиеся воспрепятствовать его принятию, считают, что документ может подорвать конкурентоспособность американской экономики.