Президент России примет участие в российско-украинском форуме
19:46, 13 июля 2010Мир
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Помощник Медведева сообщил о планах
Российско-украинский межрегиональный экономический форум пройдет в Геленджике (Краснодарский край, РФ) в начале октября, сообщил журналистам помощник президента России Сергей Приходько. Участие в форуме намерен принять президент РФ Дмитрий Медведев.
В августе готовится саммит ОДКБ в Армении. В сентябре глава российского государства планирует участвовать во втором мировом политическом форуме в Ярославле и в седьмом форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Усть-Каменогорске, приводит слова Приходько РИА "Новости".
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