Президент России примет участие в российско-украинском форуме

Российско-украинский межрегиональный экономический форум пройдет в Геленджике (Краснодарский край, РФ) в начале октября, сообщил журналистам помощник президента России Сергей Приходько. Участие в форуме намерен принять президент РФ Дмитрий Медведев.

В августе готовится саммит ОДКБ в Армении. В сентябре глава российского государства планирует участвовать во втором мировом политическом форуме в Ярославле и в седьмом форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Усть-Каменогорске, приводит слова Приходько РИА "Новости".